İzmir polisinden silah kaçakçılarına darbe

İzmir'in iki ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik alınan bir ihbarı değerlendirildi. Ekipler daha sonrada Bayraklı ve Bornova ilçelerinde operasyonların düğmesine bastı. Baskınlarda; 28 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 168 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda K.Ö. ve S.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.