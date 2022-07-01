İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Çalışmalar sonucu tespit edilen 3 şüpheliye ait Buca ve Karabağlar ilçelerindeki adreslerde yapılan aramada; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Aramalarda; 3 adet üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan mermer mimari parça, 2 adet taş sütun, 11 adet sikke, 1 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 1 adet kurşun obje ve 1 adet kolye ucu ele geçiren ekipler, 3 şüpheli hakkınsa ise adli işlem uyguladı.