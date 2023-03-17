İzmir polisinden tefeci avı

İzmir'in Bergama ilçesinde ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren 22 kişiyi yüksek faizlerle borçlandırarak, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 4 şüpheli için, Aliağa KOM Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan 4 ikamet, 3 iş yeri ve araçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G., B.S.B., A.B., A.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet av tüfeği ve 9 adet kartuş, 19 bin 700 TL, 8 adet 352 bin TL tutarlı senet, 11 adet boş senet, 6 adet satış sözleşmesi, 3 adet emlak sözleşmesi, 8 adet tapu senedi aslı ve sureti, 3 adet vekaletname ve 2 adet borçlu kişilerin yazıldığı ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.