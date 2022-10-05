İzmir polisinden tefeci operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Aydın'ın Didim ilçesinde tefecilik yaparak 8 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen ve toplamda 8 milyon TL haksız kazanç elde eden 12 şüpheli için operasyon düğmesine bastı. Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Didim (Aydın) ilçelerinde bulunan 12 ev ve 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipleri, 12 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlardan söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dolu-boş senet ve mağdurlara ait kimlik fotokopileri, 5 adet icra kesinti dilekçesi, 11 adet alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, 3 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 3 ayrı poşet içerisinde tahmini ağırlığı 150-200 gr arası esrar maddesi ve bir adet uyuşturucu düzeneği, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan S.D., N.U., V.D., E.Ç., E.F., F.A., B.D., V.Y., S.Y., N.Y., Z.A. ve Z.Y. isimli 12 şüphelinin işlem yapılmak üzere emniyete götürüldüğü, işlemleri tamamlanmasıyla beraber adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.