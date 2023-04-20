İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandıran ve borçlandırdıktan sonra tehdit ederek baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 8 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandıran ve borçlandırdıktan sonra tehdit ederek baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 8 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin Kemalpaşa, Buca ve Torbalı ilçelerinde bulunan ikamet ve işyeri adreslerine yönelik, 17 Nisan günü eş zamanlı operasyon yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda üç adet ruhsatsız tabanca, bir adet pompalı tüfek, beş adet tapu belgesi, 67 adet fişek, bir adet ajanda, 20 adet dolu senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamladıktan sonra 19 Nisan günü adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden E.K., H.P. isimli 2 şahıs savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden A.Y., V.E. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. H.A., Y.D., E.Ö., B.U. isimli 4 şüpheli ise mahkeme tarafından tutuklandı.