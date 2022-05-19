İzmir polisinden tefeci operasyonu

İzmir Tire'de, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit/darp ederek baskı yoluyla mağdur eden 9 şüpheli operasyonla yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordinesinde Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından tefecilik suçu çerçevesinde, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit/darp ederek baskı yoluyla mağdur eden 9 şüpheli hakkında operasyon yapıldı. A.D., Ü.D., S.D., Ç.D., M.D., S.D., İ.Ç., H.H. ve F.Ö. isimli şahıslar, Tire ilçesinde bulunan ikamet ve iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındı.