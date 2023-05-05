İhlas Haber Ajansı

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İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin bir araca yaptığı uygulamada çok sayıda satışa hazır şekilde paketler halinde metamfetamin ele geçirilirken, söz konusu şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin bir araca yaptığı uygulamada çok sayıda satışa hazır şekilde paketler halinde metamfetamin ele geçirilirken, söz konusu şüpheli tutuklandı.


İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin takibi sonucu bir araca yapılan müdahale sonucunda E.A. isimli şüpheliden satışa hazır halde 7 paket metamfetamin, 1 adet telefon ve 5 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. E.A.'nın evinde yapılan arama sonucunda ise toplamda yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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