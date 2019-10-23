İzmir polisinden uyuşturucuya geçit yok

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir süredir takip ettikleri İ.G. isimli şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Yapılan operasyon neticesinde polis ekiplerini gören şüpheli İ.G. elinde bulunan poşeti cadde üzerindeki bir su saati panosunun içine bıraktı. Kısa süren kovalamacının ardından İ.G. yakalanırken, poşetin içerisinden çıkan, 22 Fişek Skunk adı verilen uyuşturucu madde, 46 adet kağıda sarılı Esrar maddesi ile Esrar Öğütücü Grindere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.