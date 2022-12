İzmir polisinden yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon

İzmir'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılığına yönelik 52 ayrı operasyon gerçekleştirilirken operasyonda ele geçirilen ve gıda amaçlı satışı yasak olan sahte etil alkollerin, temizlik malzemesi, antifiriz gibi etiketlerle satışa sunulmaya hazırlandığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, sahte içki kaynaklı ölümlerin önüne geçebilmek için gerekli tüm denetim ve uygulamaların son sürat sürdürüldüğünü aktardı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte etil alkol ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde 52 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Tüketilmesi halinde insan sağlığına ciddi zararı olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için satışa sunulan şüphelilere yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 36 bin 706 litre sahte etil alkol, 5 bin 761 litre sahte içki, 526 litre sahte açık içki, 42 bin 563 adet sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 adet boş şişe, 4 bin 704 adet boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 adet içki şişesi kapağı ile çok sayıda ambalajlama kartonu, tank, damıtma kazanı ve diğer imalat ürünleri ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 94 şüpheli ve adli ve idari işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Temizlik ürünü, antifiriz gibi etiketlerle sahte etil alkol satacaklardı

Öte yandan, operasyon gerçekleştirilen adreslerde, satışı yasak olan sahte etil alkolün, temizlik ürünü, antifiriz, saç kremi ve başka hijyenik ürünler adı altında sahte etiketlerle satışa sunulduğu tespit edildi. Hijyenik ürün ambalajı ve etiketleriyle satışa sunulmaya hazırlanan sahte etil alkoller polis ekiplerinin dikkatinden kaçmazken, bu yöntemi uygulayan toplam 52 firma hakkında da adli ve idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Kaçakçılık ve vergi suçunun yanı sıra halk sağlığına da zarar

Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklama yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amiri Komiser Niyazi Evren İltar, sahte içkinin kaçakçılığın yanı sıra halk sağlığı ve insan hayatı anlamında da olumsuz sonuçlarının olduğuna vurgu yaptı. Komiser İltar, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, müdürlerimizin de bu konuyla ilgili hassasiyetleri doğrultusunda, yılbaşı öncesi 52 ayrı operasyon yaptık. Bu yaptığımız operasyonlar çerçevesinde de 94 şüpheliye ve 5 firmaya adli ve idari işlem yapıldı; 15 şüpheli tutuklandı. Biz İzmir polisi olarak bu konuda kaçakçılık ve vergi suçlarından ziyade insan ve halk sağlığı konusunda hassasiyet göstererek bu konuya yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan da, etil alkol adında olsun, dışarıda açık şekilde satılan içkiler olsun veya ev yapımı olarak nitelenen ve etil alkolden yapılan içkiler olsun; bunları tüketmemelerini istiyoruz. İstemeden bu gibi ürünlerin tüketilmesi ihtimali olduğunda da 112 vasıtasıyla emniyet birimleriyle bu durumu paylaşmalarını istiyoruz. Emniyet birimlerimiz 7 gün 24 saat hususuyla gerekli kontrol ve denetimi gerçekleştiriyor" dedi.

Kör bırakabilir, sakat bıraktırabilir ve öldürebilir

Sahte içkinin sağlık koşullarını olumsuz etkilemesinin yanında insan hayatını da sonlandırabildiğine vurgu yapan Komiser Niyazi Evren İltar, "Sahte içkinin hammaddesi etil alkoldür. İzmir polisi olarak bu hususun her kademesinde detaylı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tıbbi veya sanayi amaçlı satılan etil alkol satışının yetkisiz kişilere satışı, kargolardan gönderimi bunlardan içki yapılıp eğlence mekanlarında sunumu gibi her alanda titizlikle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizin yılbaşı öncesi son günlerde de kontrol ve denetimleri, ilimizin her ilçesinde, her noktasında devam edecektir. Etil alkol sadece tıpta ve sanayi amacıyla kullanılmaktadır. Bunların dışında herhangi bir amaçla, gıda olarak satışa sunulması yasaktır. Vatandaşlarımıza tıbbi amaçla satılan etil alkolün zehirsiz olduğu yalanıyla bu ürünleri satışa koyan şahıslar, kozmetik ve kimya sektörleri adıyla elde ettikleri zehirli etil alkolleri damıtıp arıtarak, tıbbi amaçlı etiketleriyle içki yapımı amacıyla satışa sunmaktadırlar. Bunların içinde zerre kadar bile kalan metil alkol, körlükten ölüme kadar insan sağlığı için olumsuz koşullara yol açabiliyor. O yüzden hiçbir şekilde hiçbir etil alkolün içki yapımında kullanılmaması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.