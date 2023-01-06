İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 22 kilo 815 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takipteki kişilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Narkotik köpeği Asil'in de katıldığı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adres didik didik arandı. Operasyonda, 22 kilo 815 gram esrar (skunk) ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.