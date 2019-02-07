İzmir polisinin operasyonları uyuşturucu tacirlerine 'balyoz' gibi indi

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polisin Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesinde destan yazdığını belirterek, bin 71 polisin her gün kentteki 216 noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptığını ve 140 günde 890 bin kişiyi kontrol ettiklerini söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinden Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak, Medical Park İzmir Hastanesi ve bir otelin iş birliğiyle düzenlenen kent söyleşilerine katıldı. İl Emniyet Müdürü Aşkın, söyleşide uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Uyuşturucunun kentleşmeyle ilgili bir sorun olduğunu ifade eden Aşkın, İzmir'de göreve başladığı 2016 yılında kentte 800 ila 900 arasında uyuşturucu satıcısı olduğunu, yaptıkları operasyonlarla bin 794 şüpheliyi yakaladıklarını kaydetti. Aşkın, "Bin 71 polis her gün kentteki 216 noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıyor. Arkadaşlarım da 'biz bu kentin çocuklarını koruyacağız, başka çaremiz yok' dediler. Polisimiz Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesinde destan yazıyor. 140 gündür o 216 noktadan gitmiyoruz. Belirlenen bölgelerde 7 gün 24 saat müdahale ediyoruz ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyoruz. Bu sürede 890 bin kişiyi kontrol ettik. Uyuşturucuyla ilgili bizden işlem görmüş binlerce kişiye takipte olduğumuzu hissettiriyoruz. Bu rakamlar da doğru yerde bir iş yaptığımızı gösteriyor. İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüz de bu çalışmaya çok destek verdi" dedi.

Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğündeki programda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak da madde bağımlılığına değindi. Altıntoprak, madde bağımlılığını kişinin isteyerek kontrol edeceği bir durum olmadığını ifade etti. Ailelerin çocuklarıyla mutlaka arkadaş gibi olması gerektiğinin altını çizen Altıntoprak, uyuşturucu madde bağımlılığında tedavinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Medikal Park İzmir Hastanesi Başhekimi Zeki Hozer, düzenledikleri söyleşilerle toplum için önemli sorunları konuştuklarını söyledi.