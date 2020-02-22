“İzmir, sağlık turizmi için biçilmiş kaftan”

Zeki Hozer, İzmir'in sağlık turizmi için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi.

400 markanın buluştuğu HORECA Fair'de, İzmir'in sağlık turizmindeki yerine vurgu yapıldı. “Sağlık Turizminde İzmir ve Marka Değeri” konulu konferansta Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Ege Sağlık Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeki Hozer, “İzmir'de sağlık turizmi konusunda ciddi bir potansiyel var, bu potansiyeli doğru şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

Hozer, sağlık turizmini başka ülkede tanısı konulmuş bir sağlık hizmeti talebi için turizm sektörünün de iş birliği içinde olduğu bir başka ülkeden sağlık hizmeti almak olarak tanımladı. İnsanların başka ülkeleri tercih etme sebepleri kendi ülkelerinde yükselen maliyetler, düşük hizmet kalitesi ve uzun bekleme süreleri olduğunu belirten Hozer, “Dünyada her yıl 17 milyon hasta tedavi için seyahat ediyor ve ortalama 15 milyon dolar harcama yapılıyor. Ancak en çok medikal turist çeken ülkeler arasında Türkiye maalesef 17. sırada yer alıyor” diye konuştu.

“Kentimizi sağlık turizmi için biçilmiş kaftan”

Sağlık turizminde İzmir'in tercih edilmesi için pek çok sebep olduğunu vurgulayan Hozer, “İzmir, son yıllarda sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yapıyor. Medikal turizme paralel olarak ulaşım, otelcilik, sigorta ve pazarlama gibi alanlarda da yüksek standartlı bir alt yapıya sahip. Eğitimli iş gücü potansiyeli de düşünüldüğünde, kentimiz sağlık turizmi için biçilmiş kaftan” dedi. Hozer, İzmir'in bu potansiyelini arttırması için sağlık turizminde kümelenmeye gidilmesi gerektiğini, markalaşma faaliyetlerinin ve teşviklerin artması gerektiğini sözlerine ekledi.