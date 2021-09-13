İzmir sağlık üssü oluyor

Medicana Sağlık Grubu'nun, sağlık alanında 30 yıla yaklaşan hastanecilik deneyimini aktardığı ve geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde hizmet vermeye başlayan Medicana International İzmir Hastanesi, aradan geçen 1 yılda 150 bin muayene, 11 bin ameliyat ve bin doğumla kırılması güç bir rekorun altına imza attı.

Medicana Sağlık Grubu'nun, 110 milyon dolarlık yatırımla İzmir ve Ege Bölgesine kazandırdığı Medicana International İzmir Hastanesi, 9 Eylül tarihinde İzmir'deki birinci yılını doldurdu. Aradan geçen bir yılda İzmir ve Ege Bölgesinden yoğun talep gören Medicana International İzmir Hastanesine gösterilen ilgi rakamlara da yansıdı.

Sağlık hizmeti vermeye başladığı günden bu yana 150 bin muayene gerçekleştirilen Medicana International İzmir Hastanesinde 11 bin ameliyat, bin 700 anjiyo, 73 bin tetkik, 700 girişimsel radyoloji ve 100 robotik cerrahi ile ameliyat yapıldı. Rakamların, İzmir'in kaliteli sağlık hizmeti alma konusundaki beklentisini yansıttığını ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, “Sağlık sektöründe hizmet veriyorsanız teknolojiniz ne kadar iyiyse insan kaynağınız da o kadar iyi olmak durumunda. Sadece doktorlar özelinde değil hemşire ve teknikerlerimden, idari kadroma, teknik kadroma, satın almama, kurumsal iletişim ve pazarlama ekibine kadar. Hepsindeki insan kaynağını işinde yetkin olan kişiler arasından seçerseniz başarı kaçınılmaz olur. Medicana İzmir Hastanesi'nin başarısı insan kaynağıdır” dedi.

Kalp ameliyatlarında robot dönemi

İzmir'de sağlık alanında kartları yeniden kardıklarını ifade eden Genel Müdür Ünal, “Bakın biz robotik cerrahi yapıyoruz. İzmir'de 4 tane robotik cerrahisi olan hastane var. Ama niş alanımız çok önemli. Biz robotla kalp cerrahisi yapıyoruz. Yurt dışından robotik kalp cerrahisi için hasta getirmeye başlıyoruz. Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerden Avrupa, Kuzey Avrupa, Afrika'dan gelecekler. Ayrıca da Vinci robotik cerrahiyi, kadın doğum, üroloji, genel cerrahi, KBB, baş boyun cerrahisi, göğüs cerrahisinde de kullanıyoruz. Hastanemizde pek çok operasyon özellikli ve konforlu bir şekilde yapılıyor. Yapılmayanları yapmak gibi bir hedefimiz var. Büyük vakalar, zor ameliyatlar, kimsenin uğraşmak istemediği operasyon ve hastalara bakmak gibi bir yol çizdik” diye konuştu.

165 ülkeden hasta şifa için geldi

Sağlık turizminin önemine de vurgu yapan Ünal, sadece sağlık turizmi değil, turistin sağlığı ile de yakından ilgilendiklerini belirterek, “İzmir'e, Kuşadası ve Çeşme gibi turistik merkezlere çok yoğun turist geliyor. Ege'de ciddi bir yat turizmi var. Kısacası bizim bölgemizi sezonda yaklaşık 6 milyon turist ziyaret ediyor. Bu sayıdaki turistin sağlık hizmeti alacağı, onların acil ihtiyacını karşılayacak bir merkezin olması şart. Medicana Uluslararası Hasta Merkeziyle, yurt dışından gelen hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma konusunda da iddialıyız. Medicana Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana dünyanın 165 farklı ülkesinden gelen hastalarına gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor. Ekibimizin gücüne çok güveniyoruz. Biz binamızın güzelliğini, turizm bölgelerine yakın olmasını, kum, deniz, güneş tatilini ön plana çıkararak değil, içerdeki hekimlerin hekimlik becerisi ve teknolojik imkanlarımızın gücüyle hareket ediyoruz” dedi.