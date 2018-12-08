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İzmir Sanat'ta ücretsiz tiyatro oyunları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali çerçevesinde 3 oyuna ev sahipliği yapıyor.

İzmir Sanat'taki tiyatro oyunları ücretsiz izlenebilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa adı TAKSAV olan "Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf" tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'ne 3 ücretsiz oyunla destek verdi. 9 Aralık Pazar günü Tiyatro Karnaval'ın "Hamlet" , 10 Aralık Pazartesi günü Vol5 Tiyatro'nun "Otel Kırık Bellek" ve 16 Aralık Pazar günü Tiyatro Roman'ın sahneleyeceği "Eline Süpürgemin Teli Batsın" oyunları, saat 20.00'de İzmir Sanat'ta seyirciyle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilecek sanat etkinlikleri ücretsiz izlenebilecek.

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