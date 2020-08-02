İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir Seferihisar'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

İzmir’in Seferihisar ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangının ekipler tarafından kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.


İlçeye bağlı Düzce Mahallesi mevkiinde saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazözün havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları sürdü.


Öte yandan, yangının saat 16.45 sıralarında kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.