İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir semalarında zafer kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini gökyüzüne de taşıdı.

Paramotorların Gündoğdu Meydanı üzerindeki hava gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı paramotorların hava gösterisiyle taçlandırdı. Gündoğdu Meydanı'nda Türk bayrağı taşıyan paramotorlar, izleyenlere keyifli ve coşkulu dakikalar yaşattı. İzmirliler Körfez kıyıları boyunca ilerleyen uçuş kortejini evlerinin balkonlarından izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 26 Ağustos'ta başlattığı Zafer Bayramı etkinlikleri, 9 Eylül tarihine kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.