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İzmir sessizliğe büründü

Korona virüs (Corona-19) salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs (Corona-19) salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İzmir'de kısıtlamanın başladığı andan itibaren sessizlik hakim oldu.


İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü. İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca da dahil olmak üzere kent geleninde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettiği görüldü. İzmirliler ihtiyaçlarını hafta içerisinde ve gün içerisinde alırken, geçen hafta gözlenen panik havası ve yoğunluğa bu kez rastlanmadı. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala vatandaşlara evlerine gitmesi için uyarılarda bulunduğu görülen polis ekipleri, saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptı.

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