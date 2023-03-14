İzmir SGK'den EYT'li vatandaşlara örnek hizmet

‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin kanunun 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından emekliliğini bekleyen İzmirliler, başvurularını sürdürüyor. Başvuru yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 12 saat mesai yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü personeli, hafta sonları da vatandaşların aylıklarını bağlama işlemlerini sonuçlandırmak için çalışma yürütüyor.

EYT'ye ilişkin kanun, 3 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararı bekleyen çok sayıda İzmirli o günden bu yana başvurularını sürdürüyor. Vatandaşların başvurularını ne şekilde yapacağını hem sosyal medya üzerinden hem de kitapçık yoluyla anlattıklarını, SGK personelinin başvuru yoğunluğunu hafifletmek için 12 saat mesaide olduğunu belirten SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, cumartesi ve pazar günleri de vatandaşların aylıklarını bağlama işlemlerini sonuçlandırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kurt, “Sosyal Güvenlik Kurumu personelimiz, emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımıza kaliteli, etkin ve verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla yasanın yayınlandığı 3 Mart tarihinden bu yana günde en az 12 saat çalışmaktadır. Sabah 08.30'da başlayan mesaimiz, akşam 20.30-21.00 saatlerine kadar devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri de emektar SGK personeli, vatandaşlarımızın aylıklarını bağlama işlemlerini sonuçlandırmak için fedakarca çalışmalarına devam ediyor” dedi. SGK personelinin fazla mesaisi ile birlikte, il müdürlüğündeki EYT başvuru yoğunluğunun büyük oranda azaldığı görüldü.

İzmir'de 23 merkez müdürlük ve mobil araçlar

3 Mart tarihinde yayınlanan 7438 sayılı yasayla birlikte emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşların kurduğu hayallere kavuştuğunu söyleyen SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, “İzmir'deki 30 ilçenin 23'ünde, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun ilçe müdürlükleri ve merkez müdürlükleri mevcut. Çok yoğun bir başvuru trafiği var. Vatandaşlarımız bu 23 merkez müdürlüğümüzde ve İzmir'deki belirli noktalarda başvuru kolaylığı sağlamak amacıyla hizmete aldığımız mobil araçlar vasıtası ile emeklilik başvurularını yapabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden veya iadeli taahhütlü posta ile de başvurularını kolaylıkla yapabiliyor” diye konuştu.

Başvuruyu adım adım anlattı

“Bakanımız, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yasal düzenlemenin yapıldığı sırada paylaştığı gibi, Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin civarında emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşımızın yaş şartının kaldırılmasını müteakip sigortalılık süresi ve prim ödeme gün şartlarını ilk etapta tamamladıklarını biliyoruz” diyen Kurt, müdürlüklere gelerek başvuru yapacak vatandaşların yanlarında hiçbir belge getirmelerine gerek olmadığını belirtti. Emekliliğe hak kazanan vatandaşların sadece matbu bir şekilde hazırlanan gelir aylık ödenek talep belgelerini doldurmaları gerektiğini ifade eden Kurt, “Bu belgeyi de doldurmak çok kolay. Sadece TC kimlik numarası, ad ve soy ad, yaşlılık aylığı bilgisinin işaretlenmesi, eğer tercih ediyorlarsa emeklilik aylıklarının hangi bankaya yatırılmasını istediklerini işaretlemeleri, SMS ile bilgi almak istiyorlarsa 'SMS ile bilgi almak istiyorum' kutucuğunu işaretlemeleri, adres ve imza bilgisi ile işlemi tamamlamaları mümkün” bilgisini verdi.

Emeklilik başvuru rehberi hazırlandı

SGK İzmir İl Müdürlüğü olarak emeklilik başvuru rehberi hazırladıklarını sözlerine ekleyen Kurt, şunları söyledi: “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak aldığımız tedbirlerle hem vatandaşlarımızın çok kolay ve hızlı şekilde taleplerini gerçekleştirmelerini hem de olabildiğince hızlı bir şekilde aylıklarını bağlamak suretiyle hayallerine kavuşabilmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Hazırladığımız kitapçıkta EYT kapsamında kimlerin olduğunu, EYT kapsamında olanların hangi sigortalılık statüsünden emekli olabileceğini, emeklilik başvurularının hangi yöntemlerle yapılacağını, emekli aylıklarını hangi tarihte ve nereden alabileceklerini, emekli aylıklarının bağlanıp bağlanmadığını nereden öğreneceklerini hususunda rehberlik etmek amacıyla böyle bir kitapçık hazırladık. Vatandaşlarımız bu kitapçıklarımıza sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilecekleri gibi il ve ilçe müdürlüklerimizden temin edebilir. Vatandaşlarımız EYT kapsamında ise 3 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında emeklilik başvuru dilekçelerini e-devlet üzerinden yaparsa, iadeli taahhütlü SGK'ye posta yoluyla yollarsa veya SGK il veya merkez müdürlüklerine başvuru yapmak suretiyle talep dilekçelerini iletirlerse 1 Nisan'dan itibaren emekli aylıklarına hak kazanmış olacak. Ancak vatandaşlarımızın emekli aylıklarının bir ödeme tarihi var. Eğer 4a statüsünde, yani eski adıyla SSK statüsünde emekliliğe hak kazanmışlarsa izleyen ayın 17'si ile 26'sı arasında, BAĞKUR'dan emekli iseler izleyen ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylıklarına kavuşmuş olacaklar.