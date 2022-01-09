İzmir Şoförler Odası'nda Celil Anık yeniden başkan seçildi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkan Celil Anık, başkanlık görevine yeniden seçilerek güven tazeledi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Fuar İzmir D Holü'nde gerçekleştirilen genel kurulunda mevcut başkan Celil Anık ve Özkan Özbay başkanlık için yarıştı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda 15 farklı sandıkta oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Yapılan oy sayımının ardından Anık bin 28 oyla yeniden başkan seçilerek güven tazelerken, Özbay ise 616 oyda kaldı.

Celil Anık başkanlığındaki yönetim kurulunda Erkan Özkan, Ahmet Gündüz, Abdullah Benli, Mehmet Gülpınar, Mehmet Kemal Atilla, Mustafa Özgalip, Ali Aydıner, Ramazan Bıçakçı, Mustafa Biniş ve Mehmet Irmak yer aldı.