İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası: “Dayatma yok”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yüz tarama gibi teknik şartlara sahip kamera sistemi takılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu konuda dayatması olmamıştır. Aynı sistem İstanbul'daki taksiler için KDV hariç 6 bin 500 TL, İzmir'de ise internetten araç çağırma uygulaması dahil 5 bin 400 TL'dir" denildi.

Bazı basın-yayın kuruluşlarında İzmir'deki taksi, minibüs ve servis araçlarına güvenlik kameraları takılmasına ilişkin haberler yer aldığını hatırlatan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu konuda esnafa dayatmada bulunduğu iddia edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir dayatma yapılmamıştır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2017/7 sayılı genelgesi ile ülke genelinde yolcu taşımacılığı yapan tüm taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlara 31 Aralık tarihine kadar güvenlik kamerası sistemi takılma zorunluluğu getirildi. Bakanlık genelgesinin ardından illerdeki UKOME'ler bünyesinde çalışma gerçekleştirildi. İzmir'de de İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İzmir Minibüsçüler Odası ile İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odasının yer aldığı komisyon kuruldu. Yüz tanıma gibi istenen özelliklere göre bu komisyon tarafından teknik şartname hazırlandı. Şartları yerine getiren firmalar ticari araçlara güvenlik sistemi takma hakkı elde etti. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir dayatması olmadı.”

Aplikasyon ücretli değil

Söz konusu haberlerde kamera sisteminin fiyatına ilişkin ifadelerin kamuoyunu yanıltıcı olduğuna da dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Aynı kamera sistemi İstanbul'daki taksilere KDV hariç 6 bin 500 TL'ye takılıyor. İzmir'de ise sunduğumuz hizmeti internet ortamına taşımamızı sağlayacak taksi çağırma mobil uygulaması da dahil olmak üzere 5 bin 400 TL. Bilgi kirliliğiyle üyelerimizi yanıltmaya çalışan bazı kesimlerin de öne sürdüğü gibi mobil aplikasyon için ayrıca ücret talep edilmiyor. Bu hususları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”