İhlas Haber Ajansı

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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasına silahlı saldırıda önemli gelişme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası hizmet binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 Kasım'da İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası hizmet binasına silahlı saldırıda bulunan zanlının peşine düştü.


Oda başkanı Celil Anik ile görüştükten sonra dışarı çıkıp tabancayla binanın camlarına ateş ettikten sonra kaçan zanlı A.C.P., operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.


Zanlının 2 Kasım tarihinde hizmet binasına silahlı saldırısı ise anbean güvenlik kameralarına yansımıştı.

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