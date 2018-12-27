İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 2 - Dikili Belediyespor: 4

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’un lideri Foça Belediyespor, Dikili Belediyespor ile oynadığı erteleme maçını 4-2 kaybetti.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'un lideri Foça Belediyespor, Dikili Belediyespor ile oynadığı erteleme maçını 4-2 kaybetti.
Stat: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay
Hakemler: Fatih Tokail, Çağrıcan Pazarcıklı, Doğukan Türkeş
Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Gökhan Güneş (Alihan Er Dk. 77), Yunus Süme (Nadir Pirzola Dk. 46), Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Ayhan Işık, Burak Beyit, Hakan Çetinkaya, Muammer Güreşçi (Koray Kadan Dk. 69), Yağız Kasar, Erkan Akbal
Teknik Sorumlu: Güven Beyit
Dikili Belediyespor: Yağız Çeneli, Osman Bulut, Mustafa Ekinci, Mert Zengin (Güray Ergençiçeği Dk. 22), Ümit Yıldız, Muhammed Ali Aksoy, Sadullah Kılıç, Sanhin Lake Junior Zene, Enes Ediz, Umut Baran Taşdemir (Utku Şener Dk. 83 ?), Emin Savaş Özbay (Ahmet Çevik Dk. 66)
Teknik Sorumlu: Erden Yengeç
Goller: Güray Ergençiçeği (Dk. 32 ve 72), Nurettin Güneş (Dk. 45+1) (K.K.), Enes Ediz (Dk. 74) (Dikili Belediyespor), Erkan Akbal (Dk. 45+2), Burak Beyit (Dk.86) (Foça Belediyespor)
Sarı Kartlar: Gökhan Güneş, Nurettin Güneş, Koray Kadan (Foça Belediyespor), Umut Baran Taşdemir, Sanhin Lake Junior Zene, Güray Ergençiçeği ve Enes Ediz, Muhammed Ali Aksoy, Ahmet Çevik (Dikili Belediyespor)