İzmir Tarımı Geliştirme Merkezine ödül

Merkez, 13. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri çerçevesinde “Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü”nü aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki tarımsal faaliyetlere yön vermesi için kurulan “İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi-SasalıBiolab”, ödüle layık görüldü. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Peyzaj Mimarları Odasının her 13 Mayıs'ta düzenlediği Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nin 13.'sünde, “Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü” İzmir Büyükşehir Belediyesinin oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin Akyol, ödülü Ankara Mimarlar Derneğinde düzenlenen törenle aldı.

"Tüm tarım paydaşları bir araya geldi"

Törende konuşan Vahyettin Akyol, “Yerelde kalkınma hedefiyle üreticiye destek olan, köyden kente göçü önleyip istihdam alanı sağlarken, ürünlerin iç ve dış pazarlarda yer bulmasına öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer'in 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonu doğrultusunda kullanılan bu tesis, tüm tarım paydaşlarının bir araya geldiği bir merkez haline gelmiştir” dedi.

"Yerel yönetimlere örnek olacak"

Ödülün; ekolojik koruma temelli, doğal bir yapı olarak tasarlanması, bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerlerini gözetmesi, bölgenin florasına uygun yerel bitki türleri kullanılması ve doğa esaslı çözümlerle halkın kullanımına kazandırılması nedenleriyle merkeze verildiği belirtildi. Merkezin yerel yönetimlere örnek teşkil edecek bir çalışma olduğu vurgulandı.

4 alanda hizmet

İzmir tarımı politikalarının en önemli taşıyıcılarından biri olan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, 4 alanda hizmet veriyor. Buraya kooperatif üyesi üreticiler başvurarak ellerindeki tarımsal alanla ilgili bilgileri paylaşıyor. Üreticiler sahip oldukları tarım alanının doğal karakterini, yüksekliğini, eğimini ve iklimini esas alarak orada en ucuza ve en verimli hangi ürünü yetiştirebileceklerinin bilgisini alıyor. İzmir tarımı ilkelerine uyan bir ürünü olan çiftçiler, yine bu merkeze başvurarak ürünleri için ücretsiz markalaşma, endüstriyel tasarım ve grafik tasarım desteği alıyor. Üçüncü hizmet ise satış garantisi. Buraya gelen çiftçilerin üretim süreçlerini iyileştirmek adına, onlara bir yol haritası hazırlanıyor ve hangi ürünü nereye satabilecekleri konusunda daha ürünlerini toprağa ekmeden rehberlik hizmeti veriliyor. İhracat başta olmak üzere karlılığı yüksek satış kanalları küçük üreticilerle buluşuyor. Böylelikle üreticilerin büyük şirketlerle aynı zeminde koşmaları sağlanıyor. Tarımı daha karlı ve doğa dostu hale sokmak için üniversitelerle birlikte birçok AR-GE çalışması da burada yürütülüyor.

Laboratuvar, kütüphane, uygulama seraları

İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin “HORIZON 2020” programı doğrultusunda hazırladığı ve Avrupa Birliğinden (AB) 2 milyon 300 bin Euro hibe aldığı “Doğa Esaslı Çözümler” projesinin önemli halkalarından biri olarak hayata geçirildi. İklim değişikliği nedeniyle gelecekte yaşanabilecek kuraklığa karşı toplumu bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla 8 milyon 281 bin liralık bütçeyle kurulan merkezde, kent tarımının markalaşması için AR-GE ve ihracat birimi de yer alıyor. Merkezde halkı ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve tarım kütüphanesi yer alıyor. Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kuruldu. Bölge gezilirken ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkileri anlatılıyor. Alanda arılar ve böceklerin uzun uçuşlar sırasında dinlenmelerini sağlayacak 10 böcek evi (polinatör evi) de oluşturuldu. Bin metrekare alana yayılan üç serada ise 2080 yılına kadar oluşabilecek kuraklığa karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlar görsel olarak bilgilendiriliyor.

AB'nin en yüksek bütçeli hibe programı

Avrupa Birliğinin en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020 çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Doğa Esaslı Çözümler” projesi 39 uluslararası proje arasından seçilerek 2,3 milyon Euro hibe almaya hak kazandı. Böylelikle İzmir, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Valladolid şehirleriyle birlikte öncü ve uygulayıcı şehir oldu. Proje, Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası'na kadar olan bölgeyi içeriyor. Bu bölgede karbon salımını azaltmak, biyoçeşitliliği artırmak, yoğun kentleşmenin yol açtığı hava sıcaklığını düşürmek, yeşil alan miktarını artırmak, sel-taşkın riskini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya konacak model İzmir için rehber olacak. Proje ile Mavişehir'de Peynircioğlu Deresi'nin kıyı kesimi ile Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturuldu. Girne Caddesi'nde cep parklar yapıldı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Vilayetler Evi otoparklarının üzeri yeşil çatıya dönüştürüldü. Sasalı'da hayata geçirilen bu proje ise 2019 yılında “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda "Sürdürülebilir Tarım" kategorisinde birincilik elde etti.