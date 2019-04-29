İzmir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa 3.'sü oldu

İzmir ekibi, İspanya'daki son maçında ASD Handicap Sport Varese'yi 79-41 yenerek bir kez daha kürsüye çıkmayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-3 finalleri üçüncülük-dördüncülük maçında İtalyan temsilcisi ASD Handicap Sport Varese'yi 79-41 yendi. Ekip bu sonuçla, şampiyonayı geçtiğimiz yıl olduğu gibi üçüncülük kupasını kazanarak tamamladı. İspanya'nın Vigo kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 18-7 önde bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına 38-26 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 59-30 önde tamamlayan İzmir ekibi, mücadeleyi 79-41 kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Ahmet Efetürk 25, Mahsum İpekişen 20, Volkan Aydeniz 16, Hassan Sayari 8, Ramazan Kahriman 6, İsmail Boyraz 2, Mustafa Şahin 2 sayı kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı grubundaki ilk maçta 1907 Fenerbahçe'ye 70-64 yenilirken, ikinci maçında Iberconsa Amfiv'i 79-78 mağlup etmişti. Üçüncü karşılaşmada London Titans takımını 76-38 gibi farklı bir skorla mağlup eden mavi-beyazlılar, yarı finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu. Türk temsilcisine 68-58 yenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sonuçla üçüncülük dördüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Son maçından da galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisinin başarılı oyuncusu Ahmet Efetürk ise All-Star'a seçilen isim oldu.

Antrenör Erdinç Kılıç, elde ettikleri başarıdan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, "Avrupa'da yıllardır mücadele ediyoruz. Üçüncülük kupasını kazandığımız için çok mutluyuz. Sporcularımı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.