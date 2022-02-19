İzmir TEM Şube, 30 öğrenciyi geziye götürdü

İzmirli 30 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından 'Mutluluk Günleri 2022 Projesi' kapsamında geziye götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mutluluk Günleri 2022 Projesi" projesi kapsamında öğrenciler, Selçuk Efes Antik Kenti, Şirince ve Bergama Pergamon Antik Kenti gezisi için yola çıkmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluştu. Gezide toplam 30 öğrenci yer alırken, öğrencileri uğurlamaya İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Şenol Kurt geldi. Öğrencilerle sohbet ederek, projenin amacını anlatan Kurt, gençlere iyi yolculuklar diledi.

Proje kapsamında, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığı ile suç odaklarının eleman temin etme çalışmalarından izole olmalarının sağlanması, sosyal ortamların sunulması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, farklı liselerden öğrencilerimizin bir araya getirilerek ortak yaşama kültürünün kazandırılması, ön yargıların, ötekileştirmelerin, ayrıştırmaların önüne geçilmesi amaçlandı.

Öğrenciler mutluluk ve heyecanlarını anlattı

Geziye katılan öğrenciler, tarihi yerleri yerinde görmekten ve İzmir Emniyeti'nin bu projeyi düzenlemesinin mutluluk verici olduğunu vurguladı. Geziye katılan öğrencilerden Ayşen Rojda Aygül (15), "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çünkü merak ettiğim yerlere gideceğiz. Özellikle Efes ve Şirince'ye gideceğiz. Tarih açısından önemli yerleri ziyaret edeceğiz. Bu etkinliğin bize bir şeyler katacağını, gezerken öğreneceğimizi düşünüyorum. Etkinliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlemesi bizlere de ayrı bir mutluluk katıyor. Emniyetin daha önce düzenlediği gezileri de medyada görmüştüm. Onlara katılmak da istemiştim. Daha sonraki gezilerde de yer almak istiyorum" dedi. Tarihi yerleri ilk kez ziyaret edeceğini söyleyen öğrencilerden Azize Tutulmaz (16) ise "Tarihi yerlere gideceğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyım. Aslında ilk kez bu tarz bir geziye katıldım. Daha önce buralara hiç gitmedim ve merak ediyordum. Hem geziye katılacağım hem de okulumu temsil ettiğim için mutluyum. İleride hayalim polis olmak ve emniyetin bu etkinliği düzenlemesi de gurur verici" açıklamasında bulundu. Gezide yer alacak öğrencilerden Emre Kökerci (16) de "Bu proje kapsamında tarihsel anlamda merak ettiğimiz yerleri gezeceğiz. Proje adı gibi mutluluk verici oldu bizim için. Bu gezi derslerimiz için de çok güzel olacak" diye konuştu.