İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, “Özgün eğitim modelimiz ile sorumlu, uzman, düşünen, araştıran, başarılı bilim insanlarını yetiştireceğiz” dedi.

Güçlü bir akademik kadro yapılanmasıyla eğitim süreçlerini başlatan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 102 dönümlük arazi üzerine kurulmuş gerçek bir kampüs üniversitesi olarak sunacağı kaliteli eğitimin temellerini atıyor. Üniversite, teknolojik alt yapısı, evrensel ve ulusal standartla donatılmış mimari yapısı, bilimsel araştırma laboratuvarları ve eğitim binalarıyla sosyal bir yaşam kampüsü olarak bölgede yeni bir çekim merkezi haline geliyor. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin özgün bir eğitim modeliyle bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan tek tematik kampüs üniversitesi olduğunu vurguladı. Dr. Bektur, “2020-2021 akademik yılında eğitime başlayacak üniversitemiz bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecektir” ifadelerini kullandı. İlk etapta tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ile eğitime başlayacaklarını belirten Dr. Bektur, “Gelecek dönemde diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsüne de öğrenci alacağız. Orta ve uzun vadede ise fen bilimleri enstitüsü ve sosyal bilimler enstitüsü, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesinin kurulmasıyla yelpazemizi genişletmeyi amaçlıyoruz. Akademik birimlerimizin yanı sıra bölgemizin araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri, ihtisas teknoparkı yoluyla üniversite, sanayi çevre iş birliği sağlanarak üniversitemizin bilgi ekonomisi, inovasyon ve patent üssü olması sağlanacaktır” diye konuştu.

"Bölgenin tek tematik üniversitesi"

Sağlık alanında verdiği hizmetle markalaşan Tınaztepe Sağlık Grubu'nun 21 yıllık bilgi ve deneyiminden güç alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, bölgenin ilk sağlık temalı üniversitesi olarak geleceğin sağlık çalışanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan katkıda bulunacak sağlık alanında tematik bir üniversite niteliğine sahip tek üniversitedir. 102 dönümlük kampüs alanı içerisinde; ulusal ve evrensel standartlarla donatılan 14 eğitim binası, iki eğitim ve araştırma hastanesi, araştırma laboratuvarları, öğrenci yurtları ve çok sayıda sosyal tesis yer alacak.” Üniversitede 5 sene içerisinde toplam 8 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlandığını belirten Dr. Mehmet Bektur, “Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve yapılanma süreçlerinde hami kuruluşu, Tınaztepe Sağlık Grubu'nun 20 seneyi aşkın süredir biriktirdiği bilgi ve tecrübeyle bezenen tüm imkanlarından yararlanacaktır. Tınaztepe Sağlık Grubu'nun bünyesinde bulunan 4 hastanede öğrencilerimize uygulamalı eğitim verilecek. Kendi araştırma uygulama hastanelerini, preklinik sonrası eğitime hazır hale getirecek olan üniversitemiz, bir afiliasyon ihtiyacı duymayacaktır. Dünyanın eğitim devi Harvard Üniversitesi'nin uygulayıp başarı yakaladığı entegre eğitim modeli, probleme dayalı öğrenim ile sentezlenerek ‘entegrasyona dayalı problem bazlı' özgün bir eğitim modelini benimseyeceğiz. Bu eğitim modeli ile sorumlu, uzman, düşünen, araştıran, başarılı bilim insanlarını yetiştireceğiz” dedi.

"Tam anlamıyla sosyal yaşam kampüsü"

Kampüs alanının Buca içerisinde şehir karmaşasından uzak ancak kolay bir ulaşım konumunda olduğunu vurgulayan Dr. Bektur, “Öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta, otoyol bağlantısına yakın Buca bölgesindeki kampüsümüzü inşa ettik. Kampüs içerisinde öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal tesisler, spor salonları ve kütüphane bulunmaktadır. Konser, etkinlik, panel ve kongre gibi faaliyetlerin yapılacağı kampüsümüzün, öğrencilerin ve ülkenin hatta dünyanın önemli aktörleri tarafından kullanılacağı bir yapıda olmasını planlamaktayız. Üniversitemizde öğrenciler teorik bilgi aldıkları eğitim süreçlerinden arta kalan zamanlarında kampüsteki sosyal imkanlardan faydalanarak eğlenceli, kaliteli zaman geçirebileceği, sosyal bir yaşam kampüsünde okumanın mutluluğunu da yaşayacak” şeklinde konuştu.

Açılacak bölümler

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2020-2021 akademik yılında, tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi altında ‘Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri' sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu altında ‘İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Fizyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları ile eğitime başlayacak.