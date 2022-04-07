İzmir toplu ulaşıma döndü

İzmir'de, tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan binişlerin ortalaması günlük 1 milyon 900 binlere dayandı.

Covid-19 salgınının neden olduğu zorlu dönemin ardından, aşılamaların artması ve hastalığın seyrinin de hafiflemesi ile toplu ulaşım araçlarının kullanım oranı, pandemi öncesi döneme ulaştı. Özellikle son aylarda akaryakıt fiyatlarında da yaşanan ciddi artışlar, vatandaşların toplu ulaşıma yönelmesinde etkili oldu. İzmir'de tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan binişlerin ortalaması, pandemi öncesini yakaladı, günlük 1 milyon 900 binlere dayandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ işletmelerinde, salgının etkilerinin azalmasına rağmen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri pandeminin en ağır dönemlerindeki hassasiyetle sürdürülüyor. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı dezenfeksiyon ekipleri hem de kurum ve kuruluşların kendi temizlik personeli, araçları ve aktarma merkezlerini sürekli ve düzenli olarak temizliyor, dezenfekte ediyor.

200 binlere kadar düşmüştü

Mart 2020'den itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınında, hayatın her alanında olduğu gibi toplu ulaşımda da ciddi olumsuz etkileri yaşanmıştı. Pandemi öncesi, tüm toplu ulaşım araçlarına günlük ortalama 1 milyon 900 bin biniş yapılırken, bu rakam, 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yüzde 90'ları bulan oranda düşüşle 200 binlere kadar gerilemişti.