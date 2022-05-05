İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir ulaşımında yeni tarife

İzmir’de Ramazan Bayramı tatilinin ardından toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler belirlendi.

İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinin ardından toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler belirlendi. Buna göre A tarife çerçevesinde 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10'a çıkarıldı.


İzmir'de merkez ilçelerdeki otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL'den 7,10'a yükseldi. İlk binişte 7,10 TL ödeyen yolcu, ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak. Tarifeye göre 2,20 TL olan öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40'a çıktı. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.