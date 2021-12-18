'si düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali başladı.

'si düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sanatçılar ve İzmirli sanatseverlerin katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, “Zorlu pandemi koşullarından sonra böyle yüz yüze buluşabildiğimiz sanat etkinliklerini, yaşama dair umutlarımızı canlı tutması açısından da kıymetli olduğuna inanıyorum. Sanat dünyasına damga vurmuş birçok ustayı burada anacağız. Onların eserleri ile buluşacağız. Mizah sanatına çok değerli ustalar kazandıran ülkemizin, disiplinler arası nitelikteki tek mizah festivali olan İzmir Uluslararası Mizah Festivali'ne katkı veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Çağımızın sorunlarına, mizahla özgün ve incelikli yorumlar getiren, zihin açan, yüreğimize su serpen ve yüzümüzü güldüren tüm ustalara yürekten selam gönderiyorum. Bu sevincimizi paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ali Nesin, babası Aziz Nesin'i anlattı

Festivalin yönetmeni Vecdi Sayar da müzik festivali için kendileriyle iş birliği yapan kurumlara teşekkür ederek, birlikte çok verimli çalıştıklarını söyledi. Babası Aziz Nesin'i anlatan Ali Nesin ise, Aziz Nesin'in çok komik, keyifli biri olduğunu belirterek, “Babam ile ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Çocukluğundan beri tüm toplu fotoğraflarda hep en önde. Belli ki liderlik vasfı var. Her yere kendi fotoğraflarını koyardı. Kendine güvenini yitirmemek için bunu yaptığını düşünüyorum ama çok yalnızdı. Çoğu zaman çok yalnızdı” ifadesini kullandı.

Başkan Soyer'e teşekkür

Gazeteci yazar Nazım Alpman da böyle bir festivalin düzenlenmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Güzel bir festival. Turhan Selçuk sergisi de olağanüstü. Turhan ağabey bunu görse herhalde Antalya Devlet Tiyatrosu'nun oyununda mutlu olduğu kadar olurdu” derken mizah tarihçisi Turgut Çeviker ise Mizah Festivali'nin Türkiye'de gecikmiş bir kültür etkinliği olduğunu belirterek düzenleyenlere teşekkür etti.

17-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festival, Balkan ülkelerinden gelen konukları da ağırlayacak.