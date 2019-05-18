İzmir-Urla arasında vapur seferi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş. tarafından İzmir ile Urla arasında vapur seferleri başladı. Vapur, sabah 09.15'te ilk olarak Karşıyaka'dan kalkıp Konak ve Güzelbahçe'ye uğrayarak Urla'ya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş. tarafından İzmir ile Urla arasında merakla beklenen vapur seferleri başlayarak ilk sefer yapıldı. Seferde İzmirlileri, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz karşıladı. İlk sefer yoğun ilgi görürken, 426 kapasiteli vapurda toplam 334 kişi hafta sonunu geçirmek için Urla'ya geldi.

Şimdilik hafta sonu başlayan seferlerin, yaz döneminde gelen taleplere göre arttırılmasının planlandığını söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "İlk seferimiz bu sabah Karşıyaka'dan gerçekleşti. İlk seferimize ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Urlamız son zamanlarda gelişen, adını duyuran bir kent. Bir yarımada kentinde deniz seferlerimizin daha da artması için Büyükşehir Belediyemizle sürekli irtibat halinde olacağız. Urlamıza hayırlı olsun" dedi.