İzmir Valiliği, deprem bölgelerine 2 bin 331 personel gönderildiğini açıkladı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.