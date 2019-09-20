İzmir Valiliği, kahraman gazileri ve şehit yakınlarını buluşturdu

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de törenlerle kutlandı. İzmir Valiliği de, yaşayan kahraman gazileri ve vatanı uğruna canını feda etmiş şehitlerin ailelerini bir yemekte bir araya getirdi. Programda, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi.

İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, yaptığı konuşmada, vatan toprağının her bir karışında şehitlerin ve gazilerin kanları olduğunu söyledi. Memük, "Yakın geçmişimizde meydana gelen Kore Savaşında ve Kıbrıs'ı Rum mezaliminden kurtarmak maksadıyla düzenlenen Barış Harekatı'nda destanlar yazan gazilerimiz, Güneydoğu'da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde çatışmalarda, hain tuzak ve pusularda yaralanan uzuvlarını kaybeden, gençliklerini vatan uğruna feda eden terörle mücadele eden gazilerimiz ve diğer tüm gazilerimiz başımızın tacı olarak bugün buradalar. Unutulmamalıdır ki, devletimizin şehit yakınları ve gazilerimize sağladığı imkânlar sadece birer vefa göstergesidir. Bugün ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşçe huzur ve barış içinde yaşıyorsak, bunu cesaret ve sadakatle canını ortaya koyan kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Yerli ve milli savunma sanayisini şirketleri ile gelişmesini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)'nın sunumu ise gazilere gurur dolu anlar yaşattı. TSKGV Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Kemal Karababa, son dönemde Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için yerli üretimdeki teknolojik gelişmeyi anlattı.

Programda, TRT İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarının '19 Eylül Gaziler Günü' için özenle hazırladığı kahramanlık türkülerinden oluşan konseri ilgiyle dinlendi.