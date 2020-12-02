İzmir Valiliği spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı

İzmir Valiliği, korona virüsü nedeniyle hastanelerin dolduğu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonunun hastaneye çevrildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“30 Ekim günü meydana gelen depremden hemen sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin depremden en çok etkilenen Bayraklı bölgesine yakın olması sebebiyle depremin yıkıcılığının ve meydana gelen hasarın büyüklüğünün ön görülememesi nedeniyle ihtiyaten Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin spor salonu 'Acil Müdahale ve Barınma Alanı'na çevrilmiştir. Görüntülerde yer alan ön müdahale ve acil servis alanı deprem sonrasında gerek duyulmadığı için boşaltılmış olup, asli kullanım alanına geri döndürülmüştür. Söz konusu görüntü ve içeriklerde pandemi sürecinde kullanılıyor algısı oluşturulmuş olup, kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.”