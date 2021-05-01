İzmir Valiliğinden ‘alkol satışına' yönelik uyarı

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, tam kapanma döneminde tekel büfelerin kapalı olması gerektiği belirtilen açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.