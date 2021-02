İzmir Valisi, depremzedelerle buluştu

İzmir'deki depremzedelerde bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden sonra İzmir'e devlet tarafından 83 milyon 924 bin 176 liralık yardım geldiğini belirtti. Depremzedelerin bir an önce kalıcı konutlara yerleşmesi amacında olduklarını söyleyen Vali Köşger, “Bir an önce enkazların kaldırılıp, inşaat sürecine başlayıp, kalıcı konutlara ulaşmanız gayreti içindeyiz ama birileri de ‘enkaz kaldırma aracı çok gürültü yapıyor' diye şikayette bulunuyor. Toplumdan bu tür şeyler de geliyor” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kültür Merkezinde 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasarlı olan depremzedelerle bir araya geldi. Birim müdürlerinin de bulunduğu toplantıda, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak da hazır bulundu. Depremden sonra İzmir'e devlet tarafından 83 milyon 924 bin 176 liralık yardım geldiği bilgisini veren Vali Köşger, basına kapalı olarak devam eden toplantıda depremzedelerin sorularını yanıtladı. Vali Köşger, “Şundan emin olmalısınız; burada çalışan arkadaşlarımız, sizin hak kaybınıza vesile olmak için çalışmıyor. Tam tersi sorunlarınıza en hızlı çözümü bulmanın peşindeler. Maalesef beş parmağın beşi değil. İnsanlar kendi konforlarından en ufak taviz vermek istemiyor. Bir an önce enkazların kaldırılıp, bir an önce inşaat sürecine başlayıp sizin bir an önce kalıcı konutlara ulaşmanız gayreti içindeyiz ama birileri de ‘enkaz kaldırma aracı çok gürültü yapıyor' diye şikayette bulunuyor. Toplumdan bu tür şeyler de geliyor. Buna rağmen en kısa sürede kalıcı konutlar başta olmak üzere ulaşmanız gereken hizmetlere ulaşmanızı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“71 bina yıkıldı”

Türkiye ve İzmir'in deprem bölgesi olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Ülkemiz deprem bölgesi ve İzmir de deprem bölgesi. İki canlı fay hattı üzerine yerleşmiş bir şehir. Sizlerin de malumudur, İzmir'in altındaki iki fay hattı değil, açık denizdeki bir fay hattının kurulmasıyla bu sıkıntıyı yaşadık. Dolayısıyla bu beklenen bir sıkıntıydı. Tahmin edilen, gelmesi fizik kuralları çerçevesinde mukadder olan bir sıkıntıydı. Allah beterinden sakınsın. Zannediyorum bilgi eksikliğinden kaynaklı kaygılarınız olduğu bana intikal etti. Kesinlikle emin olun; biz ekip olarak sizin hayatınızı kolaylaştırmak, sıkıntılarınızı gidermek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tedbirleri almaya çalışıyoruz. Hak kaybına uğramamanız için, uğradığınız kayıpları minimum zararla ikame etmeniz için tedbirleri alıyoruz. Depremde yıkılan 4 bina var. Acil yıkılması gereken 71 bina yıkıldı. 600 bina ağır hasarlı ve yıkılması gerektiği raporlanmış durumda. Onunla ilgili süreç devam ediyor. İtirazlar ve kesinleşme süreci devam ediyor. Şu ana kadar ilk planda ilk saniyeden itibaren devletin bütün birimleri İzmir için harekete geçti ve enkazdan bir canlı daha fazla çıkarmak için gecesini gündüzüne kattı. Devletimle de gurur duyuyorum, milletimle de sizlerle de gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir taşkınlık yapmadılar”

Devleti, milleti ve İzmirli hemşehrileri ile gurur duyduğunu söyleyen Vali Köşger, “Devletim, olması gereken yerde oldu, yapması gereken yardımları ulaştırmaya çalıştı. İzmir için tüm milletimiz tek yürek oldu, yardımları İzmir'e akıttı. Görevli arkadaşlar yardımları ulaştırmakta zaman zaman zorlandılar. İzmirli, depremin ilk anından itibaren metanetle, sabırla ve sükunetle durdu. Hiçbir taşkınlık yapmadılar, hiçbir açgözlülük yapmadılar, başka yerlerde yaşanıldığı gibi gelen yardımları yağmalama gibi bir şeye teşebbüs etmediler. ‘Şu çadıra gidin oturun' dedik, orada oturdular. ‘Şu yurda gidin' dedik, orada durdular ve sükunetle beklediler. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Bu çoğu yerde rastlanmayan bir şey” sözlerine yer verdi.

“83 milyon 924 bin 176 liralık yardım”

Vali Köşger, İzmir'e yapılan yardımları da şöyle sıraladı: “Şu ana kadar devletimiz İzmir'e 83 milyon 924 bin 176 liralık yardım akıttı. Bunun AFAD kapsamında olan 'konut nakdi yardım' dediğimiz 6 bin 814 haneye 34 milyon lira, iş yeri ve araç nakdi yardım olarak 654 haneye 33 milyon 708 bin lira olmak üzere toplam 38 milyon lira AFAD'dan aktarıldı. Vefat eden 117 vatandaşın 115 ailesine 1 milyon 147 bin liralık yardım yapıldı. Depremde yıkılan binalara ödenen bin 152 haneye 'eşya yardımı' dediğimiz 34 milyon 545 bin lira, Seferihisar'da tsunamiden etkilenen 74 kişiye 226 bin lira olmak üzere 36 milyonluk bir yardım yapıldı. Ayrıca depremde zarar gören küçük esnafımıza 5 milyon liralık bir miktar aktardık. Esnaf odaları dışındaki büyük hacimli ticaret yapan kardeşlerimize de 5 milyon liralık kaynak aktarıldı. Şu an eşya yardımı alan bin 153 hemşehrimiz var. 361 hemşehrimize henüz yardım ulaştırılamadı ama onlarla ilgili süreç devam ediyor. Yapılması gerekenler seri şekilde yapılmaya çalışılıyor.”

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.