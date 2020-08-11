İzmir Valisi Köşger: “İzmir'de istatistikler 1 ay öncesine göre daha kötü”

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge kapsamında İzmir'de de denetimler yapılmaya devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'deki korona virüsü istatistiklerinin 1 ay öncesine göre daha kötü olduğunu söyleyerek, vatandaşlara salgın tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine ‘Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelde göndermişti. Genelge kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı korona virüsü denetimlerinin devam edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber-kuaför-güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park-piknik alanları, lunapark-tematik parklar ve bilumum yaşam alanları (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) gibi alanlarda denetimler gerçekleştirilme kararı alındı.

İzmir'de de denetimler Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde yapılmaya başlandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve polis ekipleri, cadde üzerindeki işletmeleri denetledi. Vali Yavuz Selim Köşger, denetimler esnasında işletme sahipleri ve çalışanlarına tedbirlere uyum konusunda uyarılar yaptı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da konuşan Vali Köşger, korona virüse karşı tedbirlerin elden bırakılmamasını söyleyerek, maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaptı.

"Durum vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız"

Denetimlerin ardından konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “Bu denetimler biraz uyarı maksatlı. Esas denetimlerimiz bundan sonra yoğunlaşarak devam edecek. Denetimleri yapacak arkadaşlarımız resmi kimlikleri ortada olarak veya kimlikleri belli olmadan bütün işletmeleri denetleyecekler ve ceza uygulanacak. Bundan sonra aşama bu şekilde olacak. Korona virüsün henüz aşısı bulunmadı ve önlemenin tek yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bir işletmenin kapasitesi neyse o kişi sayısının üstünde içeriye kimseyi almamak, işletmedeki ürünleri hijyen kuralları çerçevesinde sunmak gerekli. Bunlar dışında başka bir formül henüz yok. Vakalar maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma eğilimine girdi. İzmir'de de bir artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir'deki durum vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. İstatistikler 1 ay öncesine göre daha kötüye gidiyor. Eğer bu aşamada sıkı kontrol etmez ve kurallara uymazsak tekrar pandemi yapma riski ortaya çıkabilir ve daha ağır yaptırımlar gerekebilir. Vatandaşımızın bilincini ve farkındalığını arttırmak için bu tür denetimleri yapmamız lazım. Her şey çok hızlı normalize olmaya başladı, vatandaşımızın da kurallara riayet etmesi lazım. Halbuki ‘yeni normal' diye bir şey söylendi. ‘Yeni normal'e uymamız lazım. Bu konuda hayatımızı devam ettireceğiz, ekonomi çarkları dönecek, insanlar işine, sporuna, tatiline gidecek ama burada maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek hayatlarını devam ettirecekler. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Denetimler İzmir ve Türkiye genelinde devam edecek.