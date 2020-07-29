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İzmir Valisi Köşger'den "elektrikli scooter" açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte elektrikli scooter kullananlara ceza kesileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.


İzmir Valisi Köşger'den elektrikli scooter kullananlara cezai işlem uygulanacağı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Köşger, “Bazı mecralarda yer alan ‘İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' alındığı yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İlimizde bu konuda ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar ve uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.

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