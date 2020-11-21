İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptırmış olduğu PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Köşger sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.”