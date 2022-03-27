İzmir ve Gaziantep arasındaki kadim dostluk pekiştirildi

Gaziantep'ten gelen Başkan Cihan Koçer liderliğindeki 20 kişilik delegasyon, EGİAD dernek merkezinde Başkan Avni Yelkenbiçer ve EGİAD üyeleri tarafından karşılandı.

Ülkenin ve bölgenin kalkınmasında girişimciliğin artırılması, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten EGİAD, GAGİAD ile bir araya gelerek hem dostluğun geliştirilmesi hem de Melek Yatırım Ağı kuruluş süreci üzerine iş birliği için görüşme gerçekleştirdi. EGİAD merkezini ziyaret eden GAGİAD Yönetim Kurulu, Gaziantep'te girişimcilik ve Melek Yatırım Ağı gelişimine katkı koymak için EGİAD ile çalışmaya önümüzdeki günlerde başlama kararı aldı. İki dernek arasında yıllardır süregelen dostluk ve dayanışma, iş birliği ile taçlanmış oldu.

“Bilgi transferiyle de büyük ihracat rakamlarını yakalayabiliriz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, dernek kuruluş aşaması ve bugüne kadar gerçekleşen önemli projeleri aktardı. Gençliğin bir öğrenme kültürünü de beraberinde getirdiğini dile getiren Yelkenbiçer, sürdürülebilirlik ve girişimcilik faaliyetlerinin EGİAD çatısı altında kent gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. EGİAD Meleklerinin 44 üyesi ile 22 girişime toplam 3,5 milyon doları aşkın yatırım yaptığını kaydeden Yelkenbiçer, “Ülkemizin gelişimi bakımından kritik bakış açısının girişimcilikte saklı olduğuna inanıyoruz. Artık bilgi çağındayız, ürün transfer etmeden sadece bilgi transferiyle de büyük ihracat rakamlarını yakalayabiliriz. Başarılı girişimcilik faaliyetleri, ülkede istihdam oluşturulmasında, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, toplumun değişim ve gelişim sürecinde oldukça etkili olmaktadır. Ayrıca, girişimcilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasına da etki etmek büyük değer taşıyor” dedi.

Ege Genç İş İnsanları Federasyonu (EGİFED) Başkanı Aydın Buğra İlter ise iki derneğin iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzman oldukları alanlarda yürüttükleri bayrak yarışının ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İlter, “EGİAD ve GAGİAD olarak dirsek temasının yakalanması çok önemli bir yaklaşım. Ortak protokollerle İzmir ve Gaziantep arasında girişimcilik ekolünü bağlamış oluyoruz” diye konuşurken, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz de Melek Yatırım Ağının resmi kuruluş işlemleri ve süreçlerini aktardı. Melek yatırımcıların, paralarını sadece girişime yatırmadığını, tecrübelerini ve bağlantılarını da yatırım yaptığı şirketle paylaşarak girişimin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını ifade etti.

“Her türlü projede iş birliği yürütecek olmaktan mutluyuz”

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, İzmir ve Gaziantep arasındaki iş birliğinden duydukları memnuniyeti belirtip “Samimiyet, iki kurum kültürünün dayanışması bizi İzmir'e getirdi. 29'uncu yılını geride bırakmış bir derneğin başkanı olarak 32 yılını geride bırakmış EGİAD ile iş birliği yapmaktan onur duyarız. Gaziantep'te farkındalık oluşturacak projelere imza atmaktayız. Ekonomi, dijitalleşme, markalaşma başta olmak üzere birçok proje gerçekleştirdik. En çok ihracatı yapan iller arasında İzmir 4., Gaziantep 5. sırada. İzmir'i yakalamak üzereyiz. Gençlerin oluşturduğu STK'lar olarak girişimcilik ve melek yatırımcılık başta olmak üzere her türlü projede iş birliği yürütecek olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.