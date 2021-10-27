İzmir ve Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

İzmir ve Manisa'da, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Kemalpaşa, Menemen ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçti.

Operasyonun düğmesine basan ekipler, 15 adrese baskın yaptı. Soruşturma kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 9 tabanca ile 50 fişek, kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve tabanca sürgüsü ele geçirildi.

2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.