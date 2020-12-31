İzmir Vergi Dairesi Başkanı Alanlı: "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir üyelerine “7256 Sayılı Kanun” ile ilgili sunum gerçekleştiren İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, "31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu süre bir ay daha uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun” ile ilgili sunum yapan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, MÜSİAD üyelerine sunum gerçekleştirdi ve tüm soruları cevaplandırdı. 17 Kasım tarihinde 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun kapsamında bilgi paylaşımında bulunan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, şunları söyledi: “Söz konusu düzenlemeyle; kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir. Yapılandırılan borçlarınızı peşin ya da 6-9-12-18 taksit halinde ödeme imkânı sunuyoruz. Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) internet üzerinden gerçekleştirilmesi sebebiyle de istediğiniz zaman online bir şekilde yapılabilmektedir. Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde yapabilecektir. 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu süre bir ay daha uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın."

"Sevindirici bir gelişme"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, “3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek 7256 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı. Bahsi geçen karar ile ilk taksit ödeme süreleri de böylece birer ay uzatılmış oldu. Bu da yapılandırma yapacak vatandaşlar için sevindirici bir gelişmedir. Yapılandırmadan istifade eden kişi sayısı inşallah daha da artacaktır. Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin aldığı önlemler ve milletimizin inancı ile bu süreci de güçlenerek atlatacağımızdan inancımız tam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyor, bilgilendirici sunumu ve sorularımıza verdiği açık, net cevaplardan dolayı da tüm üyelerim adına Ömer Alanlı'ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.