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İzmir yağmura teslim

İzmir’de öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü.


İzmir, öğle saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Pek çok ilçede etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken, yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklemeye başladı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

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