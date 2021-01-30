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İzmir yağmura teslim

İzmir’de şiddetli yağış sonrası yollar adeta göle döndü.

İzmir'de şiddetli yağış sonrası yollar adeta göle döndü. Pek çok ilçede su taşkınları yaşanırken, bazı ilçelere ise dolu yağdı.


İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Bornova, Gaziemir, Buca, Çiğli gibi ilçelerde su taşkınları yaşandı. Yağmurdan nasibini otobüsler de aldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün içinin su aldığı görüldü. Öte yandan Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde dolu da yağdı. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar için olumsuz bir duruma neden olmayan yağış, devam ediyor.

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