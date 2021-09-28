İzmir Yamanlar'daki yangın kısmen kontrol altında

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında vericilerin de bulunduğu Karatepe bölgesinde öğle saatlerine doğru çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 20'ye yakın arazözle müdahale edilen yangının, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümesi engellendi.

Yamanlar Gençlik Merkezini de tehdit eden yangının kısmen kontrol altına alındığı, tehlike arz etmediği bildirildi.