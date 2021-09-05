İzmir Yarı Maratonu'nda zafer, Kenya ve Etiyopyalı atletlerin

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu bu yıl da renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı yarışta 2 bin sporcu İzmir'in kurtuluş coşkusuna ortak olmak için koştu. Maratonda genel klasmanda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu. Başkan Soyer ise bu yıl 5 dakika farkla kendi rekorunu kırdı.

İzmir'in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu bir kez daha büyük heyecana sahne oldu. Önce yarışı başlatan ve ardından koşuya katılan Başkan Soyer, 3110 numaralı formayla, 21 kilometrelik parkuru 2 saat 20 dakikada tamamladı. 2 bin sporcunun yarıştığı maratonda zafer, Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu.

“Spor beden ve ruh sağlığı açısından önemli”

Maratondan büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Soyer, “Maratona katılım oldukça yüksekti. Koşanların keyfi yerindeydi. Çok memnunuz. Her yıl hem katılım hem koşanların hızı artıyor. Spor sadece zaman geçirilecek bir alan değil. Beden ve ruh sağlığı açısından son derece hayati öneme sahip” dedi.

İzmir heyecan dolu anlara sahne oldu

Maratonda genel klasmanda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı arasındaki parkurda koşulan yarışta kadınlarda Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 1.14.21, erkeklerde ise Etiyopyalı Getaye Gelaw 1.02.42 dereceleriyle genel klasmanda birincilikleri elde etti. Türkiye'den Hasibe Demir 1.21.48 ve Meryem Kılınç Gündoğdu 1.23.33 ile kadınlarda diğer dereceleri paylaşırken, erkeklerde Hüseyin Can 1.05.06 ile ikinci, Ömer Alkanoğlu 1.05.26 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Ödüllerini Başkan Soyer'den aldılar

Başkan Tunç Soyer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Başkan Vekili Ali Aksu ile birlikte ödül törenine katıldı. Soyer, yarı maratonu tamamlayan otizmli Burak Muslu'ya kupa töreninde ödülünü verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da engelli koşucu Burak Tetik'e ödülünü takdim etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli mücadeleye sahne olan yarı maratona İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi personeli Atatürk fotoğraflı tişörtleriyle seyircilerden büyük alkış alırken, 7'den 70'e katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Koşuya dünya şampiyonu cimnastikçimiz İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak da katıldı.

İşte dereceye girenler

Genel klasmanda Türk erkek sporcularda Hüseyin Can, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan, Türk kadın sporcularda Hasibe Demir, Meryem Kılınç Gündoğdu, Pınar Demir üçüncü oldu. Erkekler 35-39 yaşta Tahsin Ersin Kurşunoğlu, 40-44'te İbrahim Kırmaç, 45-49'da Oktay Fırat, 50-54'te Nihat Özkaymak, 55-59'da Memet Mustafa Buldum, 60-64'te Abdullah Ertekin, 65-69'da Saim Erdoğan, 70-74'te Mengüç Gözüyaşaran, artı 75'te Yusuf Üzer birinci oldu. Kadınlar 35-39 yaşta Meryem Kılınç Gündoğdu, 40-44'te Tülin Oktay, 45-49'da Selma Varlıker, 50-54'te Gülşen Sönmez, 55-59'da Birsen Kılınç, 60-64'te İsmigül Yıldız, artı 65'te Aysel Yıldız ilk sırayı aldı.

Kupa ve madalyalar geri dönüşümlü malzemeden

İzmir Büyükşehir Belediyesinin vizyonuna uygun olarak yarı maratonda verilen tüm kupa ve madalyalar geri dönüşümlü malzemelerden özel olarak üretildi. Kupa ve madalyaların üretiminde hiçbir kimyasal ürün kullanılmadı.

Pandemi kuralları uygulandı

Pandeminin etkisini yitirmemesi nedeniyle yarı maratonda mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterildi. Etkinlik alanına girişler tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapıldı, her sporcu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakıldı. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık oldu.