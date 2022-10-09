İzmir yeni bir yaşam alanı kazanıyor

İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği alanın çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kocaçay Deresini İzmirliler için çekim merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Sürdürülebilir kentsel tasarım alanına dönüştürülecek Kocaçay Deresi için 88,5 milyon lira kaynak ayrıldı. Projeyle dere ıslahının yanı sıra seyir terasları, bitki adası, yaya köprüsü ve ağaçlandırma yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tesliminin yapıldığı proje için önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak.

Kocaçay Deresinin İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği bir alan haline getirileceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Şube Müdürü Sarper Coşkun, “136 bin metrekarelik alanda kentsel tasarım uygulaması yapılacak. Derenin etrafında karbon tutan bitkilerden oluşmak üzere 80 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Proje çerçevesinde alana 484 ağaç dikilecek. Çeşitli bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında ahşap güneşlenme terası, oturma birimleri, yürüyüş yolları ile oyun alanları oluşturulacak. Projenin 2024 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanıyor” dedi.