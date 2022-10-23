İzmir Yerel Tohum Derneğinde Selma Ay güven tazeledi

İzmir Yerel Tohum Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurul toplantısında, divan başkanlığına Bülent Tanrıöğen, divan üyeliklerine de Serap Çetmeli ve Çiğdem Toker seçildi.

Derneğin faaliyet raporunu okuyan Selma Ay, “Biz çok kıymetli bir derneğiz. Yerel tohumların ehil ellerde temiz toprak, temiz hava, temiz su ile buluşturularak doğal tarım yöntemleri ile üretilmesi, çoğaltılması gelecek nesillere aktarılması derneğimizin başlıca amaçları arasındadır" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 10 bin yıldır tarım yapıldığını belirten Ay, "İlgi gerçekten çok fazla. Pek çok üretici ile etkileşimdeyiz. İnternetten tohum takası veya gönderimine karşıyız. Yüz yüze konuşarak, bir araya gelip sohbet ederek, bölgeyi tanıyarak tohum takası yapmak istiyoruz. Gittiğimiz yöreye göre yetişebileceğini düşündüğümüz tohumları paylaşmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Faaliyet raporunun genel kurul tarafından kabul edilmesinin ardından, denetim raporu ve tahmini bütçe okunarak kabul edildi.

Olağan Genel Kurul'da seçimlere tek liste ile girilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selma Ay, Sabise Suna Tamer, Gürbüz Horozoğlu, Şengül Yavuz, Necmi Ertenü seçildi.