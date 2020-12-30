İzmir Zamanı için 350 ortak akıl başvurusu

Başkan Soyer'in Türkiye'deki sosyal girişimcileri, kentin gelişimine destek vermeye davet ettiği İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına bir ayda Türkiye'nin farklı bölgelerinden 350 başvuru yapıldı. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısının ilk aşaması 31 Aralık 2020'de sonlanacak ve Ocak 2021'den itibaren ise değerlendirme aşamasına geçilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer'in dirençli, doğayla barışık, özgür ve uyum içinde bir yaşamı İzmir'den başlayarak inşa etmek isteyen tüm girişimcilere yaptığı çağrıya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 150 proje önerisi ve 200 gönüllü başvurusuyla yanıt geldi. İzmir Zamanı proje önerilerinde tarımdan bilişime, hayvan haklarından sanata kadar yaşamın farklı alanlarında yenilikçi fikirler yer alıyor. Sosyal girişimcilerin başvuru alanlarından mekânsal tasarım, ticaret, şehircilik, çevre ve sağlık öne çıkıyor. İzmir'in ortak akıl çağrısına gönüllü olarak katılmak isteyenler arasında ise çok sayıda üniversite öğrencisi, sanatçı, yönetici, yazar ve bilim insanı bulunuyor.

"Başvuruları şimdilik donduruyoruz"

Başkan Tunç Soyer, İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “İzmir'de arka arkaya yaşadığımız felaketler, orman yangını, deprem, tsunami ve tüm dünyayla birlikte şehrimizi de etkisi altına alan pandemi, bizlere dirençli kentler oluşturmak konusunda çok açık bir mesaj verdi. Doğanın verdiği bu mesajı görev kabul ederek İzmir Zamanı ortak akıl çağrısını gerçekleştirdik. Bu çağrıyı yaparken İzmir'de dirençli bir kent olmanın odağına ortak aklı ve yaşam hakkını koyduk. İzmir Zamanı'na gösterilen bu ilgi gösterdi ki daha iyi bir yaşam için üretmek isteyen, imkânlarını ve fikirlerini paylaşmak isteyen çok kişiyiz. Şimdi bize düşen bu dayanışma ruhundan doğan, tüm çığır açan fikirleri İzmir'de hayata geçirmek. İzmir Zamanı başvurularını önümüzdeki yıl yeniden açmak üzere şimdilik donduruyoruz. Bundan sonraki süreçte İzmir Zamanı için oluşturduğumuz bağımsız kurulumuz gelen fikirleri değerlendirmeye başlayacak ve belirlenen projeler sırasıyla uygulanacak. Ortak akıl tohumlarının İzmir'de nasıl filizlendiğini hep birlikte ve heyecanla deneyimleyeceğiz.”

Projeleri bağımsız bir kurul değerlendirecek

İzmir Zamanı fikirleri, İzmir'in kurumsal paydaşlarından oluşan bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından İzmir Vakfı internet sitesindeki kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Vakıf, uygulamaya değer görülen fikirleri İzmir'deki en uygun taşıyıcı kurumlarla buluşturacak ve uygulama sürecini destekleyecek. Fikrin uygulanması için gereken kaynaklar projenin taşıyıcılığını kabul eden kurum veya kurumlar tarafından fikir sahibiyle birlikte geliştirilecek. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısı hakkında detaylı bilgiye İzmir Vakfının internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.