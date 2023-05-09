İzmir'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile pikabın karıştığı, 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı kaza anı kamera tarafından görüntülendi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi ile 120. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Ordu Komutanlığında görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis midibüsü, karşı yönden gelen Hüsnü Öztepe (86) yönetimindeki 35 AD 7488 plakalı pikapla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde pikap sürücüsü Öztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Öztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Midibüsteki 6 yaralıdan 4'ü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 2'si ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza, yolu gören bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntüde park halindeki aracı son anda fark eden pikabın ani manevra yaptığı esnada midibüs ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.