İzmir'de 1 kişinin öldüğü cinayete 2 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin, ağabeyini darp eden şahsı silahla vurarak öldürmesi olayıyla ilgili, cinayet şüphelisi bekçi ve ağabeyi tutuklandı.

Olay, 3 Haziran akşamı saat 19.40 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde 35 HY 2945 plakalı Hyundai marka aracıyla seyir halinde olan Şehmus Devrin (30) ile 45 DV 709 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü Y.Y., trafikte yol verme kavgası sebebiyle tartıştı. Tartışmanın devamında Devrin, aracıyla Y.Y.'nin kullandığı aracın önünü kesti. İkili arasında yumruklu kavga çıkarken, bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören A.Y. (27) de kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesinin ardından A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e ardı ardına ateş açtı. Boynuna ve bacağına mermiler isabet eden Devrin, kanlar içerisinde yere yığılırken, A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerinden otomobille kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olduğu anlaşılan Şehmus Devrin, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. Devrin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Devrin'in hastaneye akın eden yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın kaçan şüphelilerini 500 metre uzaklıkta, kaçtıkları otomobilin içerisinde yakaladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.'nin otomobilinde incelemelerde bulunurken, Devrin'in yakınlarının Y.Y.'nin otomobiline zarar verdiği öne sürüldü.

Kaçtıkları araç içerisinde yakalanan A.Y. ve ağabeyi Y.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, cinayet şüphelisi A.Y.'nin emniyetteki sorgusunda, “Bir anlık öfkeye kapılıp kendimi kaybettim, çok pişmanım” dediği öğrenildi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ile A.Y.'nin akrabası olan 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi A.Y. ve ağabeyi Y.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.